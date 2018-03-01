Veliaht prens Selman reformları şok terapisine benzetti

İran karşıtı hamleleriyle Ortadoğu'yu, Suudi Arabistan'ı modernleştirme adımlarıyla ülkeyi karıştıran Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius'a konuştu.
"KEMOTERAPİ YAPIYORUZ"
MbS, Ignatius'a, yolsuzluğun bir kanser gibi ülkesini sardığını, başlattığı yolsuzlukla mücadele operasyonlarının kanseri iyileştirecek kemoterapi vazifesi gördüğünü söyledi.
"REFORMLAR ŞOK TERAPİSİ"
32 yaşındaki Veliaht Prens, yürüttüğü reformları "Suudi Arabistan'ın siyasi ve kültürel yaşamını modernleştirmek için gereken şok terapisi" diye niteledi.
"BUNLAR HEP HZ. MUHAMMED DÖNEMİ UYGULAMALARI"
İslamcı aşırılıkçılığı denetleyip dizginlemek için de 'şok' gerektiğini söyleyen Suudi Kralı'nın oğlu, kadınlara haklarını vermeye başlarken din polisinin yetkilerini kısıtlayan reformlarının, Muhammed peygamberin dönemindeki uygulamaları yeniden tesis etme çabasından ibaret olduğunu dile getirdi.