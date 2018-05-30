Veliaht Prens Selman uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Darbe iddialarından sonra öldüğü belirtilen ve uzunca bir süre ortalıkta görünmeyen Prens Selman nihayet ortaya çıktı. Cidde'de bulunan Selam Sarayı'nda Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Toplantısı’na başkanlık eden Veliaht Prensi'nin görüntülerini Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı Saudi Press Agency paylaştı.

KONSEYE BAŞKANLIK ETTİ

Ekonomik İşler Konseyine başkanlık eden Muhammed bin Selman, toplantı sırasında trafik güvenliği sistemini aktif hale getirme amacıyla yapılan planları içeren sunum da dahil bir takım ekonomik ve kalkınma konusunu gözden geçirdi.

YORGUN GÖRÜNÜYOR

Her ne kadar Veliaht Prens için öldü, yaralandı söylentilerine ilişkin bir doğrulama yapılmasada Prensin geçmişe göre daha yorgun bir halde bulunduğu ilk fotoğraflara göre yorumlandı.