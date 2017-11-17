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Veliaht Prens Suudi Arabistan'da yönetimi devralacak

Veliaht Prens konumunu güçlendirdi. Kral Selman, İngiltere Kraliçesi gibi sembolik bir pozisyona geçmeye hazırlanıyor.

17.11.2017 - 08:14
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Veliaht Prens Suudi Arabistan'da yönetimi devralacak

Veliaht Prens Suudi Arabistan'da yönetimi devralacak

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman'ın yerini sağlamştırmak için potansiyel rakiplerine yönelik başlattığı operasyonda sona doğru yaklaşıldı.

YENİ DÖNEM İÇİN TARİH VERDİLER

İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliyet ailesine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Kral Selman'ın (81) gelecek hafta görevi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a (32) devredeceğini öne sürdü.

Yeni süreçte Kral Selman'a İngiltere Kraliçesi gibi sembolik bir pozisyon verilecek.

ŞU ANDA BİLE BABASININ BİR ADIM GERİSİNDE

Veliaht Prens, babası tahta çıktığından beri istikrarlı bir şekilde hızla yükseldi. Hâlihazırda babasının sadece bir adım gerisinde.

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