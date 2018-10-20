taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

Veliaht Prens yeni istihbarat yapılanması için görevlendirildi

Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü açıklamasının ardından 3 istihbaratçı görevden alındı.

AA | 20.10.2018 - 05:02..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bu çerçevede Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.

PERDE ARALANIYOR

SPA'nın başka bir haberinde verilen detaylarda, Kaşıkçı'nın kaybolması olayının Suudi Arabistan yönetiminin "en üst derecede ilgisini çektiğini" ve olayların aydınlatılması için gerekli adımları hayata geçirerek Türk makamları ile iş birliği yapmak üzere bir güvenlik ekibinin 6 Ekim'de Türkiye'ye gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu süreçte Türk emniyet makamları ile Suudi Arabistan arasında ortak bir ekip çatısı altında tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ve konsolosluk konutuna girilmesi için izin çıkarıldığı hatırlatıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın da Suudi Arabistan Başsavcılığına olayla ilgili soruşturma başlatması talimatı verdiği bildirildi. Başsavcılığın, Türk güvenlik birimlerinin sağladığı bilgiler ışığında, şüphelilerin olayla ilişkisini sorguladığı bilgisine yer verilen haberde, güvenlik birimlerinin, "şüphelilerin verdiği bilgilerin Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını terk ettiği sonucuna işaret ettiğine" dikkat çekildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

232
Almanya Suudi Arabistan'a silah satışında gaza bastı

Almanya Suudi Arabistan'a silah satışında gaza bastı

31
Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadına saldırı

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadına saldırı

33
Beyaz Saray: Kaşıkçı'nın ölümünden üzgünüz

Beyaz Saray: Kaşıkçı'nın ölümünden üzgünüz

24
Erdoğan ve Kral Selman telefonda görüştü

Erdoğan ve Kral Selman telefonda görüştü

22
İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

4
Trump: Suudi Arabistan büyük adım attı

Trump: Suudi Arabistan büyük adım attı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM