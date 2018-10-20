Veliaht Prens yeni istihbarat yapılanması için görevlendirildi

Bu çerçevede Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.

PERDE ARALANIYOR

SPA'nın başka bir haberinde verilen detaylarda, Kaşıkçı'nın kaybolması olayının Suudi Arabistan yönetiminin "en üst derecede ilgisini çektiğini" ve olayların aydınlatılması için gerekli adımları hayata geçirerek Türk makamları ile iş birliği yapmak üzere bir güvenlik ekibinin 6 Ekim'de Türkiye'ye gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu süreçte Türk emniyet makamları ile Suudi Arabistan arasında ortak bir ekip çatısı altında tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ve konsolosluk konutuna girilmesi için izin çıkarıldığı hatırlatıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın da Suudi Arabistan Başsavcılığına olayla ilgili soruşturma başlatması talimatı verdiği bildirildi. Başsavcılığın, Türk güvenlik birimlerinin sağladığı bilgiler ışığında, şüphelilerin olayla ilişkisini sorguladığı bilgisine yer verilen haberde, güvenlik birimlerinin, "şüphelilerin verdiği bilgilerin Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını terk ettiği sonucuna işaret ettiğine" dikkat çekildi.