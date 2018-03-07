taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.842
USD
3,8019
EURO
4,7136
ALTIN
162,45
PETR
65,0800

Veliaht Salman İngiltere Kraliçesi'nin huzurunda

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yurt dışı turlarının ikinci ayağında İngiltere'yi ziyaret etti. kraliçe'nin huzurna çıkan Salman, adeta Krallık için icazet aldı...

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 17:27..
  1. Haberler
  2. Dünya
Veliaht Salman İngiltere Kraliçesi'nin huzurunda

Avrupa'nın "parmakla gösterdiği", ABD'nin "Orta Doğu'nun geleceği" dediği Suudi Veliaht Prensi Muhammet bin Selman yurt dışı turları kapsamında ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

İlk ziyaretini darbeci Sisi'ye gerçekleştiren Selman'ın ikinci ziyareti de oldukça konuşulacak bir isime oldu: İngiltere'yi ziyaret eden Selman, Kraliçe Elizabeth'in huzuruna çıktı.

HAZIR OL'DA BEKLEDİ

Suudi Arabistan'ın müstakbel kralı Selman'ın İngiltere'yi ziyareti bazı çevreler tarafından ilginç bir seçim olarak karşılandı. Geçmişte kralları atayan, hükümete yön veren İngiltere'ye, yeni kral adayının ziyaret gerçekleştirmesi "icazet alıyor" yorumlarına neden oldu.

Kraliçe Elizabeth'in kabul ettiği veliaht prens Selman, Elizabeth'in huzurunda adeta hazır ol pozisyonunda bekledi. Kabul töreninin ardından görüşme yapan Selman ve Kraliçe, birlikte öğle yemeği yiyecek.

Veliaht Salman İngiltere Kraliçesi'nin huzurunda

SELMAN KARŞITI PROTESTOLAR

Selman'ın İngiltere'ye gelişi her ne kadar Kraliçe tarafından kabul görse de bazı çevreler Kral adayının Londra'ya gelişine tepki gösterdi.

Özellikle Yemen'de gerçekleştirilen operasyonlarda parmağı bulunan Prens Selman'ın gelişine karşı "savaş suçlusu Selman, hoş gelmedin" yazılı pankartlar taşıyarak gösteri gerçekleştiren İngilizler, Selman'ın gelişini protesto etti.

Veliaht Salman İngiltere Kraliçesi'nin huzurunda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Einstein'in aşk notu satışa çıkartıldı
Nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein'ın 1921'de 42 yaşındayken kendisini etkileyen 22 yaşındaki İtalyan kimya öğrencisi Elisabetta Piccini'ye yazdığı not açık artırmayla satışa sunuldu.
Cerablus'ta bombalı saldırı: 8 ölü, 15 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Suudiler Türkiye'ye yönelik küstah sözleri yalanladı
Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gazetecilere İran, Türkiye ve terörist gruplara karşı kullandığı "şer üçgeni" ifadesinin, Türkiye'ye yönelik olmadığını belirtti.
Doğu Guta’daki sağlık görevlilerine gıda yardımı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye rejiminin ablukası altında bulunan Doğu Guta bölgesindeki hastanelerde çalışan sağlık görevlilerine gıda paketi ulaştırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

483
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

111
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

192
Cinderes'te çatışmalar başladı

Cinderes'te çatışmalar başladı

78
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

127
G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

98
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM