Suudi Arabistan'da krallık için hazırlanan Selman, ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirdiği Mısır'da skandal açıklamaların altına imzasını attı.

Darbeci Sisi ile görütükten sonra ılımlı İslam vizyonuna uygun davranarak ilk kez Kıpti kilisesinei ziyaret eden Selman, ziyaret sonrasında bölge ülkeleri Türkiye ve İran ile Katar'ı şeytan üçgeni olarak tanımladı.

Veliaht Salman'dan Türkiye hakkında küstah açıklama

Söz konusu ülkelerin Arapların güvenliğine tehdit olabilecek politikalar izlediğini söyleyen prens Muhammed, İran'ı da mezhepçilik politikalarını yaymakla suçladı.

Arap CBC kanalına konuşan ve prens Salman bin Muhammed'in basınla yaptığı görüşmelere katılan bir gazeteci prens Muhammed'in Katar ile yaşanan krizin büyütülecek bir mesele olmadığını ve bir bakanın bir günde çözebileceği bir sorun olarak gördüğünü aktardı.

CBC kanalına konuşan gazeteci Salman bin Muhammed'in ayrıca, "Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşleri de kullanarak halifeliği yeniden getirmek istiyor. İran ideolojik devrimini yaymak istiyor." dediğini aktardı. Muhammed'in Irak ve Mısır'ın Sina bölgesindeki terör gruplarını da sayarak Türkiye ve İran ile birlikte 'şeytan üçgeni' suçlamasında bulunduğu belirtildi.