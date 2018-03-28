Veliaht Selman: Vahabiliği müttefiklerimiz için kullandık

ABD'ye iki haftalık resmi ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaptığı ticari anlaşmalar ve diplomatik görüşmeler kadar açıklamalarıyla da gündemde.

Amerikan medyasına verdiği demeçlerde vahabilik hakkında değerlendirme yapan Selman, "Soğuk Savaş sırasında Washington'ın talebiyle komünizme karşı Vahabiliği yaymaya başladıkları" mesajını vererek adeta tarihi itiraflarda bulundu.





KAYNAKLARIMIZI SEFERBER ETMEMİZİ İSTEDİLER

Veliaht Prens, Soğuk Savaş dönemi içerisinde Sovyetler Birliği'nin Müslüman ülkelerle ilişkileri ilerletmesini engellemek için müttefiklerin- ki bunların başında ABD geliyor, Suudi Arabistan'dan kaynaklarını seferber etmesini istediklerini aktardı.

Zaman içerisinde terör örgütlerinin bir numaralı düşüncesi haline gelen Vahabiliğin aşırıcılığa kaçtığını doğrulayan Selman, Suudi hükümetlerinin bu işle uğraşırken ipin ucunu kaçırdığını dile getirip ''Şimdi her şeyi geri toplamamız lazım'' dedi ve Vahabiliğin etkilerinin azaltılacağının sinyallerini verdi.

"MÜTTEFİKLER BUNU İSTİYOR"

Suudi Arabistan'ın egemen ideolojisi olan ve bazı kesimler tarafından küresel terörizmin temel kaynağı olarak gösterilen Vahabiliğin Suudi finansmanıyla yayılmasıyla ilgili soru üzerine, Muhammed bin Selman, küresel çapta cami ve medreselere yatırım yapmalarının kökenlerinin Soğuk Savaş'a uzandığını belirtti.

Geçmişte müttefik devletlerin bu uğurda Vahabiliği kullandığını belirten Selman, Vahabiliğe duyulan ihtiyacın uluslararası ortaklar tarafından artık ortadan kalktığını, bu yüzden Vahabiliğişn siyasi arenara yer edilmeyeceğini belritti.







