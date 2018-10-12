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Veliaht Selman'a uluslararası destek azalıyor

Uluslararası yatırım şirketi Virgin Group, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan'la yapılması planlanan 1 milyar dolarlık yatırım projesini iptal etti.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 14:21..
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Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı meselesindeki esrarengiz tutumu, uluslararası alanda ülkeye duyulan güveni önemli ölçüde sarstı. Özellikle geleceğin lideri diye adlandırılan veliaht prens Muhabbed bin Selman'a verilen destek geri çekiliyor.

Veliaht Selman'a uluslararası destek azalıyor

YATIRIMLAR GERİ ÇEKİLİYOR

CNN'de yer alan habere göre, Virgin Group'un kurucusu İngiliz iş adamı Richard Branson, yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili iddialar doğru çıkarsa Batılı ülkelerin Suudi Arabistanyönetimiyle iş yapma tutumunu tamamıyla değiştireceğini belirtti.

Suudi yetkililerden Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili bilgi istediklerini ifade eden Branson, Suudi Arabistan'la yapmayı planladığı projeyi askıya aldıklarını kaydetti.

Suudi Arabistan Krallığı, geçen yıl Virgin Galactic ve Virgin Orbit'e 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

Veliaht Selman'a uluslararası destek azalıyor

DESTEK AZALDI

Uber'in üst yöneticisi Dara Khosrowshahi ise 23-25 Ekim'de Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenecek Gelecekteki Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative-FII) adlı konferansa katılmayacağını açıkladı. Khosrowshahi, Kaşıkçı olayı ile ilgili gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, konuşma yapmasının da planlandığı FII konferansına katılmama kararı aldığını kaydetti.

Veliaht Selman'a uluslararası destek azalıyor

DİKTATÖR SELMAN

Veliaht prense duuyulan güvenin azalması, aynı zamanda imajının da zedelenmesine neden oldu. Özellikle reformlar getirmeye çalışılan ülkede çalışmaların muhaliflere yönelik baskıya dönüşmesi, bu noktada bir diktatörlüğün oluşumu olarak yorumlandı.

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT) ardından Huffington Post ve Los Angeles Times da 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek konferanstan medya sponsorluğunu çektiğini duyurmuştu.

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