taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4675
Euro
6.2206
Altın
1224.605
Borsa
90150.89
Gram Altın
215.72

Veliaht Selman'ın alternatifi sürgünden geri çağırıldı

Suudi Arabistan'da kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens Selman'ın koltuğu sallanıyor. Prens Muhammet bin Selman'ın alternatifi olarak görülen Prens Ahmed Riyad'a geri döndü.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 16:29..
  1. Haberler
  2. Dünya

qwe

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinin üzeri örtülmeye çalışırken, ihale Veliaht Prens Selman'ın üzerine kalmak üzere. Özellikle 154 kişilik ekibin Selman'ın yakınında bulunması nedeniyle eleştiri oklarının hedefine giren Muhammed bin Selman için alternatif isimler aranıyordu.

Daha önce ABD'nin de söylediği "bu iş çözülmezse krallığı unut" sözü gerçekleşmek üzerei. Uzun süredir sürgünde yaşayan Prens Ahmed Riyad'a geri döndü.

SELMAN'IN ALTERNATİFİ

BBC'de yer alan bir haber özellikle Suudi Arabistan'ın geleceği açısından önem arzediyor. Suudi kralı Muhammed bin Abdülaziz'in üvey kardeşi olan Prens Ahmed İngiltere'nin başkenti Londra'da sürgün hayatı yaşıyordu.

Prens Ahmed'in ülkesine dönüş kararını nasıl verdiğine yönelik bir bilgi paylaşılmasa da prensin güvenliğiyle ilgili bazı garantiler aldığı sanılıyor. prens'in kraliyetten gelen bir çağrı ile geri geldiği iddia ediliyor.

KRALLIĞI ALABİLİR

Prens Ahmed, bazı Batılı uzmanlar tarafından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yerine geçebilecek bir kişi olarak görülüyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından uluslararası kamuoyunun eleştirilerinin hedefindeydi.

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

407
Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

49
Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

79
Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

41
Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

265
Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

151
Öğretmen yetiştirme sistemi değiştirilecek

Öğretmen yetiştirme sistemi değiştirilecek

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM