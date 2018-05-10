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Veliler, çocuklarıyla aynı sıralarda ter döktü

Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlatılan 'Aileler Yarışıyor' projesiyle kitap okuyan veliler ve çocukları, sınava girdiler.

AA | 10.05.2018 - 14:27..
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Okul yönetimi tarafından belirlenen kitabı okuyan veliler ve öğrenciler, ödüllü yarışmada dereceye girebilmek için tek döktü. Sınavda dereceye giren ekiplere, kupa, plaket, madalya ve termal otelde yemek hediye edileceğini bildirildi.

Veliler, çocuklarıyla aynı sıralarda ter döktü

"OKUMA ETKİNLİĞİ YAPIYORUZ"

Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Asım İlarslan, "Belli zaman dilimlerinde velilerimizi ve öğrencilerimizi sınava tabi tutuyoruz. Güzel bir okuma etkinliği yapıyoruz. Bu yılki katılım gerçekten yüz güldürdü. 194 veli ve öğrencimiz katıldı. Bu sayı ilk yıl 60 civarındaydı. Her yıl artıyor" diye konuştu.

Veliler, çocuklarıyla aynı sıralarda ter döktü

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