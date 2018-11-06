Veliler virüs nedeniyle çocuklarını okula göndermiyor

Hastalık korkusuyla veliler çocuklarını okula göndermezken, 385 öğrencinin eğitim gördüğü okula, 100 dolayında öğrencinin gittiği belirtildi.

VİRÜS TESPİT EDİLDİ

​Merkeze bağlı Kepenek Köyü İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerden bazıları, geçen hafta rahatsızlandı. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden 28'inde Hepatit A virüsü tespit edildi.





ÖĞRENCİ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Yaşanan bu gelişme, okulda öğrenim gören diğer çocukların velilerini de tedirgin etti. Bazı veliler çocuklarını göndermeyince 385 olan öğrenci sayısı, okulda 100 dolayına kadar düştü.

VELİLER TEDİRGİN

Kepenek Muhtarı Nurettin Aslan, "Bir hafta içerisinde 128 çocuk hastalandı. Bugün de 10-15 çocuğu hastaneye götürdüler. Vatandaşlarda tedirginlik var. Veliler çocukları okula göndermiyor" dedi.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOK"

Öğrenci velisi Yunus Bakır ise hastalık korkusu nedeniyle çocuklarını okula göndermediğini söyledi, bu duruma çözüm bulunmasını istedi. İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, okulda dezenfekte çalışması yaptıklarını belirterek "Kepenek köyümüzde öğrencilerimizin Hepatit A şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı duyumunu aldık. Biz de köydeki okulumuzda Sağlık Müdürlüğü ile birlikte dezenfekte çalışmaları yapıldı. Şu anda öğrencilerimizin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır" diye konuştu.







