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Velilere Gülen kitapları okudular

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan karı kocanın yargılanıyor.

04.05.2017 - 16:00
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Velilere Gülen kitapları okudular

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan karı koca hakim karşısına çıktı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan A.S. ve eşi E.S. ile avukatları katıldı.

A.S. savunmasında, sosyal medyadaki paylaşımları için kimseden talimat almadığını, hem kendisinin hem de eşinin Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliği bulunduğunu söyledi.

Çocuklarının Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan FETÖ okuluna bir süre gittiğini ifade eden A.S. şunları anlattı:

"GÜLEN KİTAPLARI OKUYORLARDI"

"Aliye Boydak Koleji'nde veli toplantıları oluyordu. Onlar çay toplantıları diyorlardı. Bu toplantılara katıldık. Öğrenciler hakkında bilgi verdikten sonra dini sohbetler oluyordu. Fetullah Gülen'e ait kitaplardan bölümler okuyorlardı. Ufak tefek sadaka da toplanıyordu. Zaman zaman bu toplantılar velilerin evlerinde de yapıldı. Örneğin bir veli doğum yapınca 'çocuk görmeye gidelim, bu sefer toplantıya orada yapalım' diyorlardı. Ben doğum yapınca 2 kez bana da geldiler."

Tutuksuz sanık E.S. ise iş ilişkisi olan müteahhit Z.E'nin daveti üzerine dini sohbet toplantılarına katılmaya başladığını kaydetti.

17-25 Aralık sürecinden sonra oturmalara katılmadığını öne süren E.S, şöyle devam etti:

"Bu toplantılarda Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyorlardı, öğrenciler için yardımlar topluyorlardı. Birkaç kez ben de evime davet ettim. Sohbet imamı Yavuz isimli biriydi ama bunun kod ismi olduğunu sonradan öğrendim. Çocuklarımı da iyi bir eğitim almaları için bunların okullarına gönderdim. 2014'te okuldan almak istedim ama okul ücretini iade etmedikleri için devam etmek zorunda kaldılar. Son 2 yıldır başka bir okula gidiyorlar. Esnaf arkadaşlar Dubai'ye geziye gideceklerdi. Ben de gitmek istedim. Devlet desteği almak için GESİAD'a üye olmam gerektiğini söylediler. Oraya da bu nedenle üye oldum. Biz FETÖ'cü değiliz. 17-25 Aralık sürecinde bunların ne olduğunu anladık ve koptuk."

Mahkeme heyeti eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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