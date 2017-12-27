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Velilere ücretsiz online psikolog desteği

Sivas'ta ebeveynlerin, çocuklarının eğitim-öğretim yaşantısı ve gelişimleriyle ilgili sorunlarda destek almaları için, ücretsiz hizmet veren bir proje başlatıldı.

DHA | 27.12.2017 - 14:35..
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilen kodlaması ve tasarımı AR-GE birimi çalışanları tarafından hazırlanan ve 'Veli Rehberlik Hizmeti Projesi' hayata geçirildi. Proje ile anne ve babalara, çocuklarının eğitim öğretim yaşantısı ya da gelişim dönemi problemleriyle ilgili online olarak ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Aileler alanında uzman rehber öğretmenlerle buluşabilecek. Bu hizmetten yararlanan veliler çocuklarıyla doğru ve etkili bir iletişim içerisinde, onların beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak sorunlarına çözüm yolu bulabilecek. Anne ve babalar 'sivasarge.meb.gov.tr' sitesine girerek 'Veli Rehberlik Hizmeti' linkini tıkladıktan sonra sisteme üye oluyor ve belirlediği şifre ile sisteme giriş sağlıyor. AR-GE Birimi tarafından önceden belirlenen 19 başlıktan birini seçen anne babalar sorularını sorarak kısa sürede cevabını alıyor.

Velilere ücretsiz online psikolog desteği

"VELİLERE DESTEK İÇİN BAŞLATTIK"

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy anne ve babaların çocukların okullarındaki rehberlik öğretmenleri ile görüşmelerinin her zaman mümkün olmadığını ve ve böyle bir sisteme ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bazı okullarda rehberlik öğretmenimiz bulunmamakta. Ayrıca rehber öğretmeni olan okullarımızda velilerimizin rehber öğretmenlerle görüşmek için zaman ayıramıyor. Bu nedenle anne babalar, çocuğun problemlerini ifade etmekte ve ilgili taraflara iletmekte zorluk çekmekte hatta çekingen davranmaktalar. Bundan dolayı internet ve teknolojinin çok yaygın olduğu bu devirde çocukluk döneminde yaşanacak zorlukların önüne geçmek, sağlıklı, özgüven sahibi ve başarılı bireyler yetiştirmek için anne babalara destek vermek gerektiğini hissettik. diye konuştu.

Velilere ücretsiz online psikolog desteği

"TÜRKİYE'DE İLK"

Türkiye'de bu uygulamanın ilk kez Sivas'ta başlatıldığını belirten Altınsoy şöyle devam etti:

"Gönüllü 24 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz, velilerimizden gelen sorulara en kısa sürede cevap veriyor. Bilimsel ve pedagojik olarak çözüm üreterek, anne babaların çocuklarıyla doğru ve etkili bir iletişim kurmalarına yardımcı oluyor. Türkiye'de ilk defa sultan şehrimiz Sivas'ta uygulanan projemiz Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği esas alınarak, mahremiyet ve gizlilik ilkelerini benimseyerek hizmet vermeye devam ediyor. Bu projenin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımız Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle de bilgileri paylaşacağız."

Velilere ücretsiz online psikolog desteği

"HER ANNE BABA FAYDALANABİLİYOR"

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi görevlisi Serkan Akbulut ise projeyi tamamen hizmet amacıyla yaptıklarını söyledi. Hazırlanan sistemin Sivas'ın tamamını çok rahat bir şekilde kaldırabileceğini, ülke geneline yaymak için de gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Akbulut şöyle konuştu:

"AR-GE biriminde 8 kişi görev alıyoruz. Bu projede herkesin ayrı ayrı emeği var. Projemizin teknik detayı özellikle yazılım ve web sayfasının tasarımı tamamen AR-GE birimimizdeki ekip arkadaşlarımız tarafından oluşturulmuştur. 'Veli Rehberlik Hizmeti' projemiz Türkiye'de ilk defa Sivas'ta uygulanan güzel bir proje. Bu projemizle biz anne babaların çocuklarının eğitim öğretim yaşantısı veya gelişim dönemleri ile ilgili destek almak istedikleri konularda ücretsiz ve online olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuyoruz. Velilerimiz sorularını sisteme yükledikten sonra bizim alanında uzman 24 gönüllü psikolojik danışma ve rehber öğretmenimiz en kısa sürede onlara pedagojik ve bilimsel olarak onlara çözüm yolları sunuyor. Bu çözüm yolları en doğru ve etkili çözüm yolları. Çocukluk döneminde yaşanacak zorlukların önüne geçmiş oluyoruz.

Velilerimizden çok önemli dönüşler alıyoruz. Çocuğu olan her anne baba bu hizmetten faydalanabiliyor. Bu konuda biz bir engel koymadık. Çünkü projedeki amacımız tamamen hizmet amaçlı. Amacımız bu projeyi Türkiye geneline yaymak."

Velilere ücretsiz online psikolog desteği

Velilere ücretsiz online psikolog desteği

Velilere ücretsiz online psikolog desteği

Velilere ücretsiz online psikolog desteği

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