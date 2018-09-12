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Velilere zorunlu bağış uyarısı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Velilerimizden bağış adı altında herhangi bir ücret alınmasını kesinlikle istemiyoruz." dedi.

AA | 12.09.2018 - 14:07..
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Velilere zorunlu bağış uyarısı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, zorunlu bağış diye adlandırılan uygulamayı kesinlikle uygun bulmadıklarını söyledi.

Levent Yazıcı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, kayıt sırasında bağış talebi konusunda uyarıda bulundu.

Velilere zorunlu bağış uyarısı

"ÜCRET ALINMASINI İSTEMİYORUZ"

Levent Yazıcı ,"Velilerimizden zorunlu bağış adı altında veya kayıt ücreti adı altında herhangi bir ücret alınmasını kesinlikle istemiyoruz. Velilerimiz de bu konuda olabildiği kadar hassaslar. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz. Bu tür olumsuzlukların giderek azalması söz konusu ama nispi olarak da gerçekten bazı sorunların yaşandığı, velilerimiz tarafından ifade ediliyor. Bu başvurular üzerinde ivedilikle gerekli önlemleri alıyoruz. Sorunun çözümü için çözüm ortağı oluyoruz." dedi.

Velilere zorunlu bağış uyarısı

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı

VELİ-OKUL İŞ BİRLİĞİ

Levent Yazıcı, "Tabii bunların tamamen azalması karşılıklı iş birliğine bağlı. Velilerimiz, okullarımız birbirlerini daha iyi anlayarak hareket ettiğinde, sorunun daha kolay çözüleceğini düşünüyorum. Bu konuda veli-okul iş birliği, çok kritik öneme sahip. Yani velilerimiz ne kadar okulla bütünleşir, ne kadar okullarımızın karar mekanizmalarında, yenilikçi bir uygulamaya sahip olmasında katkı sağlarlarsa aslında bu tür sorunlar da azalacak." diye konuştu.

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