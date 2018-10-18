Tam gün eğitim veren okullarda öğle arasında çocuklarına yemek yedirmek için okullara akın eden veliler, sokaklarda, caddelerde ve parklarda çocukların karınlarını doyuruyor. Öğle arasının kaldırılmasını isteyen veliler, yetkililerden yardım bekliyor.

ÇOCUKLARINA YEMEK YEDİRİYORLAR

Aksaray’da ilkokullarda sabah saat 08.30’da eğitime başlayan öğrenciler saat 12.00’de öğle arasına giriyor.

Saat 13.30’a kadar öğle arasında çocuklarını eve götürüp getiremeyen veliler, evlerinde hazırladıkları yemekleri okula getirerek sokaklarda, caddelerde ve park gibi yerlerde çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Saat 15.00 ile 15.30 arasında ise okuldan çıkışları olan çocuklar yine aileleri tarafından eve götürülüyor.

Velilerin okullarda öğle arası çilesi ViDEO



ÖĞLE ARASI KALDIRILSIN TALEBİ

Öğrenci velisi Gülcan Demirci, yağmurda, yaşta velilerin çocukların karnını doyurmaya çalıştığını belirterek, "Şu an gördüğünüz gibi öğle arası rezilliğimiz var. Yağmurda yaşta herkes rezil bir şekilde, çocuklarına yemeklerini yedirmeye çalışıyor. Öğle arasının kaldırılmasını istiyoruz. Biz bu konuda valiliğe dilekçelerimizi de ilettik ama sesimizi duyuramadık. Sabah 08.30’da evden çıkıyoruz, buraya geliyoruz, çocukları bırakıyoruz. Eve gidip öğle arası tekrar koşa koşa okula geri geliyoruz yemeklerini yedirebilmek için. Şu izdihamda, şu trafik akışında. Birkaç kez trafik kazası oldu, hatta zincirleme kaza bile oldu" dedi.

VELİLER ENDİŞELİ

Öğrenci velisi Ümran Boduroğlu ise, annelerin bazılarının çalıştığını ve bu nedenle gelip gidemediğini belirterek, "Her gün öğlen gelmek zorunda kalıyoruz. Çünkü çocuklarımız için endişeliyiz. Kapımız açık kalmak zorunda. Öğrencilerimiz perişan. Annelerin bazıları çalışıyor. Öğlen için endişeleniyorlar. Öğle arasında ‘Çocuğum beslenmesini yapabildi mi? Dışarıya çıktı mı? Dışarıda kaldı mı? Biri götürdü mü? Getirdi mi?’ İşte biliyorsunuz, son zamanlardaki çocuk kaçırma olayları, çok çirkin olan çocuk tacizleri olayları. Öğle arası kaldırılsın istiyoruz. Sabah saat 08.30 gibi gelsin çocuklarımız, getirelim. 3 dersin sonunda bir beslenme saati olsun. Hiç kapılar açılmaksızın sonra da çıkışlar yapılsın" şeklinde konuştu.

"ÖĞLE ARASI KALKSIN"

Öğrenci velisi Habibe Bolat ise "Böyle perişanız işte buralarda. Onun için çıkış saati 13.30 olsun diye istiyoruz. Buralarda perişanız. Yarın kış gelince ne yapacağız? Şimdi hava iyi buralarda yediriyoruz" ifadelerini kullandı.



