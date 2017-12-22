Veliye 'Fakirsin' diyen öğretmen, açığa alındı

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde Sütleğen İlköğretim Okulu'nda görevli öğretmen Y.A.'nın öğrencilerine şiddet uyguladığı iddia edildi. Durumdan rahatsız olan veli Mehmet Argın ve öğretmen arasındaki tartışma ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti. O anların devamında öğretmenin engelli veli Mehmet Argın'a saldırdığı görüntülerse güvenlik kamerası kayıtlarından ortaya çıktı.

Veliyi tehdit eden öğretmen görevden uzaklaştırıldı

ENGELLİ VELİYE SALDIRDI

Çocuğunun şiddet gördüğünü ve bu nedenle korktuğunu söyleyen Argın, çocuğun suskunlaştığını söyledi. Öğretmen bu eleştiriye tehditle yanıt verdi. Öğretmenin oğlu olduğu anlaşılan gençlerin de Argın'la tartışmaları sırasında öğretmen bir anda Argın'a saldırdı. Araya giren vatandaşlar, kavgayı ayırdı.

Öte yandan öğretmen tarafından saldırıya uğrayan Mehmet Argın'ın engelli olduğu öğrenildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuyla ilgili açıklama yetkisinin bulunmadığını belirten okul müdürü, olayın ilgili makamlara aktarıldığı ifade etti. Köy muhtarı ise, "Öğretmen hakkında şikâyetler vardı. Sonra bu video ortaya çıkmış. Veliler daha da tepkili hale geldi. İl, ilçe milli eğitim konuyu inceliyor." açıklamasında bulundu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun incelenmesi için bir müfettiş görevlendirileceği bildirildi.