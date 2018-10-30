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Venedik sular altında kaldı

İtalya'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik'de son 10 yılın en şiddetli sel olayını yaşıyor. Şiddetli yağışların vurduğu kentte sel felaketi ve baskınlar yaşanıyor.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 09:46..
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İtalya’nın adalar ve kanallardan oluşan Venedik kentinde şiddetli sel baskıları yaşanıyor. Yoğun yağış ve kuvvetli rüzgârların da etkisiyle sokakların büyük bölümü sular altında kaldı.

Venedik sular altında kaldı

TURİSTLER SULARIN İÇİNDE

Tarihi kentte en çok etkilenenlerden biri turistler oldu. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan kentin sular altında kalması nedeniyle şehrin misafirleri kentte çizmelerle dolaştı.

Venedik sular altında kaldı

2 METREYE YAKIN

Kentte yaşanan baskınlar tehlikeli boyuta ulaştı. Şehir merkezinde su seviyesi 1 metre 56 santimetreyi geçerken, bazı bölgelerde de 2 metreye yaklaştı.

Venedik sular altında kaldı

2012’den itibaren en yüksek su seviyesinin kaydedildiği turistik şehirde, yerli halk ve turistler sel nedeniyle zorlu anlar yaşadı. Polis, başta çocuklar olmak üzere, birçok kişiyi güvenli alanlara taşıdı. İtalyan yetkililer, şehrin altyapısını iyileştirmeye çalıştıklarını fakat maliyetinin fazla olması ve uzun yıllar sürmesi nedeniyle çalışmalarını henüz bitirmediklerini belirtiyor.

Venedik sular altında kaldı

EĞİTİME ARA VERİLDİ

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, yüksek risk olduğu belirtilen alanları 24 saat boyunca gözlemlediklerini söylerken, Venedik’te eğitim ve toplu taşıma hizmetlerine ara verildi. İtalya genelinde sahil kentlerinde ve bazı dağlık bölgelerde aşırı yağışlara ve fırtınaya karşı kırmızı alarm verildi. Ülkede fırtına ve sel felaketi nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Venedik sular altında kaldı

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