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Venedik'te akşam 7'den sonra içki şişesi taşımaya ceza

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kenti, içki yasağı ile karşı karşıya. Yeni çıkması planlanan yasaya göre şehirde akşam 7'den sonra içki şişesini poşetle dahi taşımak yasaklanacak.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 17:14..
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İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti Venedik, aynı azmanda cezalarıyla da çokça gündeme geliyor. Kanallarda ya da diğer su yollarında yüzmek ve suya dalmak, sokakta mayo giymek ve üstsüz dolaşmak, kuşlara yem vermek ve hatta bisiklete binmenin bile cezai işleme tabi tutulduğu kente yen bir ceza daha geliyor.

Şarap kültürünün yoğun olduğu Venedik'te akşam 19:00'dan sonra alkol şişesi taşımanın yasaklanması gündemde.

Venedik'te akşam 7'den sonra içki şişesi taşımaya ceza

POŞETTE TAŞIMAK BİLE YASAKLANACAK

Venedik'te şehre gelen turistleri kontrol altında tutabilmek için sokaklarda içki şişeleri taşınmasını yasaklanması gündemde. Kent yetkililerince gündeme getirilen konu tartışmaya açıldı.

Kentte, akşam 19:00'dan sonra alışveriş torbalarının içinde olsa bile yanında alkol taşıyanlara para cezası verilmesi öngürüloyr. Polis, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönen Venediklileri değil, sarhoş turistleri hedef alacaklarını söyledi.

Venedik'te akşam 7'den sonra içki şişesi taşımaya ceza

500 EURO'YA KADAR CEZA

İtalyan Ansa Haber Ajansı'na göre gelecek ay kabul edilmesi beklenen tasarı, "meşru bir neden olmaksızın kamusal alanda tüketim için taşınan her türlü alkollü içkiyi" kapsıyor.

Venedik'te akşam 7'den sonra içki şişesi taşımaya ceza

500 Euro'ya kadar para cezası verilmesi öngörülen kent yasa tasarısı gündemi şimdiden karıştırmış durumda.

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