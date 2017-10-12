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Venedik'teki gondol keyfi Seyhan Nehri'nde

Çukurova Seyhan Nehri'nde yapılan gondol keyfi, bölgeye ilgiyi artırdı.

12.10.2017 - 10:51
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Çukurova'da tarımın yanı sıra sosyal yaşam açısından önem taşıyan Seyhan Nehri'nde düzenlenen gondol turları ilgi görüyor.

Venedik'teki gondol keyfi Seyhan Nehri'nde

SOSYAL YAŞAM İÇİN ÖNEMLİ

Akdeniz'e dökülen 560 kilometrelik Seyhan Nehri, adeta ikiye böldüğü Adana'da tarımın yanı sıra sosyal yaşam için de önem taşıyor.

Venedik'teki gondol keyfi Seyhan Nehri'nde İZLE

YERLİ VE YABANCI TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Çevresinde yemyeşil bitki örtüsünün oluşturduğu rekreasyon alanlarının ayrı güzellik kattığı nehirde, Adana Büyükşehir Belediyesince 8 gondolla düzenlenen turlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Venedik'teki gondol keyfi Seyhan Nehri'nde

"HAVA GÜZEL OLUNCA GEZMEK KEYİFLİ"

Gondol turuna katılan Melda Özaltun, "Yeşillik ve su huzur veriyor, dinleniyoruz. Ördekler ve kazlar var nehirde. Doğal ortamda gondolla geziyoruz. Burası bizim küçük Venedik'imiz. Hava da güzel olunca gezmek çok keyifli." ifadelerini kullandı.

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