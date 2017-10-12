Çukurova'da tarımın yanı sıra sosyal yaşam açısından önem taşıyan Seyhan Nehri'nde düzenlenen gondol turları ilgi görüyor.

SOSYAL YAŞAM İÇİN ÖNEMLİ

Akdeniz'e dökülen 560 kilometrelik Seyhan Nehri, adeta ikiye böldüğü Adana'da tarımın yanı sıra sosyal yaşam için de önem taşıyor.

Venedik'teki gondol keyfi Seyhan Nehri'nde İZLE



YERLİ VE YABANCI TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Çevresinde yemyeşil bitki örtüsünün oluşturduğu rekreasyon alanlarının ayrı güzellik kattığı nehirde, Adana Büyükşehir Belediyesince 8 gondolla düzenlenen turlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"HAVA GÜZEL OLUNCA GEZMEK KEYİFLİ"

Gondol turuna katılan Melda Özaltun, "Yeşillik ve su huzur veriyor, dinleniyoruz. Ördekler ve kazlar var nehirde. Doğal ortamda gondolla geziyoruz. Burası bizim küçük Venedik'imiz. Hava da güzel olunca gezmek çok keyifli." ifadelerini kullandı.