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Venezeula'da eylemler sürüyor: 1 eylemci öldü

Venezeula’da düzenlenen iktidar karşıtı eylemlerde, askerin ateş açması sonucu bir kişi daha yaşamını yitirdi.

23.06.2017 - 11:05
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Venezeula'da eylemler sürüyor: 1 eylemci öldü

Venezeula'nın başkenti Caracas’ın Chacao semtinde yapılan eylemde eylemciler La Carlota hava üssünü basmak istedi. Bir eylemci, güvenlik görevlisi tarafından vuruldu. 22 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Silahı ateşleyen askerinse gözaltına alındığı öğrenildi.

Venezeula'da eylemler sürüyor: 1 eylemci öldü

Muhalif eylemciler, olayı protesto etmek için cuma günü kara yollarında oturma eylemi ve cumartesi günü askeri üslerde gösteri çağrısında bulundu.

Venezeula'da eylemler sürüyor: 1 eylemci öldü

Eylemciler, ekonomik krizden sorumlu tuttukları ve otoriterlikle suçladıkları Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun istifasını talep ediyor. Maduro ise eylemlerin, hükümetini devirmek için dış güçlerce organize edildiğini savunuyor.

Venezeula'da eylemler sürüyor: 1 eylemci öldü

Gıda ve ilaç sıkıntısıyla başlayan ayaklanma, muhalif liderlerin tutuklanması ve siyasetten men edilmesiyle daha da büyüdü. Nisan ayından bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısı 76’ya yükseldi, 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Venezeula'da eylemler sürüyor: 1 eylemci öldü

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