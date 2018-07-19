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Venezuela altınları Türkiye'ye geliyor

Venezüella Madencilik Bakanı Victor Cano, ülke altınlarının Türkiye'de rafine edileceğini söyledi.

REUTERS | 19.07.2018 - 11:46..
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Türkiye'nin son dönemde Venezuela ile geliştirdiği ikili ilişkiler meyvelerini veriyor. Dünyanın en önemli altın rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Venezuela, ülkeledeki altınların rafine edilip işlenmesinden, satılarak paraya çevrilme sürecine kadar herşeyin yapılması için altınlarını Türkiye'ye gönderiyor.

Venezuela altınları Türkiye'ye geliyor

İSVİÇRE YERİNE TÜRKİYE'YE GELECEK

Venezüella Madencilik Bakanı Victor Cano, kamu maden şirketleriyle küçük maden işletmelerinin Venezüella’da çıkardıkları altını işlenmesi ve altın paraya çevrilmesi için Türkiye’ye yolladığını söyledi.

Venezuela altınları Türkiye'ye geliyor

Cano, "Eskiden sertifikalandırma süreci İsviçre’de yapılırdı, artık yapmıyoruz. Bu süreç artık müttefik ülkelerde yapılıyor. İsviçre’ye altını yolladığınızı, onların da yaptırımlar yüzünden altınınızı tuttuğunu düşünün" dedi.

Cano, Türkiye ile Venezüella’nın bu yıl altın işlemek üzere anlaşma imzaladığını bildirirken anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

316 TON REZERV

Anlaşmanın Venezüella Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını kaydeden Cano, yasadışı bir durum olmadığını söyledi. Altının Venezüella’da çıkarılarak sertifikalandırıldığını kaydeden Cano altının hem ithalatında hem de ihracatında uluslararası yönetmeliklere ve taşımacılık kurallarına uyulduğunu söyledi.Venezuela altınları Türkiye'ye geliyor

İlk olarak 9,1 ton altın gönderen Caracas hükümeti, devamında da altınları göndereceği ve iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti. Venezuela 316 ton altın rezerviyle dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeleri arasında.

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