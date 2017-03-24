Venezuela askerlerine Kolombiya'dan çekilme talimatı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Kolombiya topraklarına giren ülkesinin askerlerine geri çekilmeleri için emir verdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin ve Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas ile askeri yetkililerin katıldığı toplantının ardından açıklama yapan Santos, bölgeye giden heyetin, Venezuelalı askerlerin Kolombiya topraklarında bulunduğunu tespit ettiğini söyledi.

Santos, olayın ardından Venezuelalı mevkidaşı Maduro ile yaptığı görüşmede, muhatabına söz konusu askerlerin Kolombiya topraklarında bulunmasının ülkesi için kabul edilemez olduğunu net bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Maduro'nun askerlerin geri çekilmesi için talimat verdiğini dile getiren Santos, durum normalleşinceye kadar bu ülke ile diplomatik yolların ve diyaloğun açık tutulacağını vurguladı.

VENEZUELA İLE KOLOMBİYA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Venezuela ordusundan 60 kadar asker, Kolombiya'nın Arauca yönetim bölgesindeki Arauquita kenti kırsalına geçerek kamp kurmuş, olayın ortaya çıkmasının ardından Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da sorunun çözümü için bölgeye bir heyet gönderildiğini açıklamıştı.

Kolombiya ile Venezuela arasındaki en son askeri gerginlik geçen yıl ekim ayında yaşanmıştı. Kolombiya'nın ulusal havayolu şirketi Avianca, Madrid-Bogota seferini yapan Boeing 787 tipi yolcu uçağının Venezuela Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı tarafından engellenmesi nedeniyle bu uçağın rotasını değiştirmiş, ayrıca Caracas seferlerini iptal etmişti. Olay sonrası tarafların itidalli açıklamalarıyla kriz çözülmüş, Avianca yeniden bu ülkenin hava sahasını kullanmaya başlamış ve Caracas seferlerini sürdürmüştü.