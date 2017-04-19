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Venezuela Devlet Başkanı: ABD darbe kalkışması ilan etti

Nicolas Maduro, ülkesinde devam eden hükumet karşıtı gösterilerden ABD'yi sorumlu tuttu.

19.04.2017 - 10:50
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Washington’ı kendilerine karşı darbe hazırlığında olmakla suçlayan Maduro, muhalifler tarafından ilerleyen saatlerde düzenlenecek dev eylem öncesi güvenlik güçlerinin görev başında olacağını söyledi.

"DARBE YAPILACAK"

Kabinesine mensup bakanlarla birlikte televizyonda canlı yayında konuşan Nicolas Maduro, “ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ile Venezuela’da bu akşam saat 9’u 10 gece darbe kalkışması ilan edildi.” ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı: ABD darbe kalkışması ilan etti

Maduro ayrıca, Bolivar Devrimi milislerinin sayısının 100 binden 500 bine çıkarılmasına yönelik planı onayladığını açıkladı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Venezuela Yüksek Mahkemesi, iki hafta önce Kongrenin yetkilerinin elinden alınması yönünde karar vermiş ardından hükumet karşıtı protestolar patlak vermişti. Ülkede 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda 17 kişi yaralanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı: ABD darbe kalkışması ilan etti

Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan’da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Öte yandan geçen hafta muhalif lider Henrique Capriles’e 15 yıl devlet başkanlığı seçimlerine katılmama cezası verilmesi gerginliği had safhaya çıkarmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı: ABD darbe kalkışması ilan etti

Bu arada muhalefet gün içerisinde ülke çapında ‘tüm protestoların anası’ olarak adlandırılan dev protesto gösterileri düzenleyecek.

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