taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.857
USD
3,6884
EURO
3,8875
ALTIN
144,77
PETR
55,6500

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: CNN buradan uzak dursun

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD televizyonu CNN hakkında "Buralardan uzak dursun" dedi.

15.02.2017 - 17:25
  1. Haberler
  2. Dünya

1

ABD’nin, Venezuela Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami’yi ‘uyuşturucu kaçakçısı’ olarak göstermesine Devlet Başkanı Nicolas Maduro tepki gösterdi.

ÖZÜR DİLEMELERİNİ İSTEDİ

ABD’nin özür dilemediği takdirde adım adım cevap vereceklerini söyleyen Maduro, ABD televizyon kanalı CNN’e dair de Venezuela hakkındaki iddialarının ardından açıklamalarda bulundu:

"VENEZUELA'DAN UZAK DURAN BİR CNN İSTİYORUM"

“CNN, Venezuela’ya karşı yürütülen savaşın en büyük enstrümanıdır.Venezuela’ya burnunu sokma! Buralardan uzakta duran bir CNN istiyorum"

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

381
Kuyuya düşen köpeği kurtaran ekip o anları anlattı

Kuyuya düşen köpeği kurtaran ekip o anları anlattı

273
Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

45
CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri

479
Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı

Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı

145
CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

CHP'li Bekaroğlu'nun paylaştığı FETÖ'cü imam

133
YÖK'ten şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü

YÖK'ten şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü

368
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM