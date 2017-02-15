Venezuela Devlet Başkanı Maduro: CNN buradan uzak dursun

ABD’nin, Venezuela Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami’yi ‘uyuşturucu kaçakçısı’ olarak göstermesine Devlet Başkanı Nicolas Maduro tepki gösterdi.
ÖZÜR DİLEMELERİNİ İSTEDİ
ABD’nin özür dilemediği takdirde adım adım cevap vereceklerini söyleyen Maduro, ABD televizyon kanalı CNN’e dair de Venezuela hakkındaki iddialarının ardından açıklamalarda bulundu:
"VENEZUELA'DAN UZAK DURAN BİR CNN İSTİYORUM"
“CNN, Venezuela’ya karşı yürütülen savaşın en büyük enstrümanıdır.Venezuela’ya burnunu sokma! Buralardan uzakta duran bir CNN istiyorum"