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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türkiye'yi seviyorum

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'nin "onur konuğu" olduğu Venezuela Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'yi ok sevdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 14:04..
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Başkent Caracas'ın tarihi merkezinde 14.'sü düzenlenen ve Dışişleri Bakanlığı binası Casa Amarilla'da Türkiye için özel yer ayrılan fuar, kitapseverlere kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'yi FILVEN'e, Türk halkının ve tarihinin güzelliklerini tanımak için davet ettiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

Venezuela ve Türkiye arasında insani bir diyaloğun olduğunu belirten Maduro, "Türkiye'yi tanımayı ve sevmeyi öğrendik. Ben bugün artık Türkiye'yi seviyorum diyebilirim. Türkiye'nin tarihini, kültürünü, halkını, güzelliğini, çeşitliliğini seviyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye ayrılan bölümde yapılan ebru çalışmasını dikkatle seyreden Maduro, ayrıca burada hazırlanan Türk mutfağından yemeklerin de tadına baktı. Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin fuar sonuna kadar sinema, kitap ve diğer kültürel konularda birçok etkinlikle temsil edileceği vurgulandı.

Başkent Caracas'ın tarihi merkezinde 14.'sü düzenlenen ve Dışişleri Bakanlığı binası Casa Amarilla'da Türkiye için özel yer ayrılan fuar, kitapseverlere kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'yi FILVEN'e, Türk halkının ve tarihinin güzelliklerini tanımak için davet ettiğini vurguladı.

Venezuela ve Türkiye arasında insani bir diyaloğun olduğunu belirten Maduro, "Türkiye'yi tanımayı ve sevmeyi öğrendik. Ben bugün artık Türkiye'yi seviyorum diyebilirim. Türkiye'nin tarihini, kültürünü, halkını, güzelliğini, çeşitliliğini seviyorum." diye konuştu.

 

 

Türkiye'ye ayrılan bölümde yapılan ebru çalışmasını dikkatle seyreden Maduro, ayrıca burada hazırlanan Türk mutfağından yemeklerin de tadına baktı.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin fuar sonuna kadar sinema, kitap ve diğer kültürel konularda birçok etkinlikle temsil edileceği vurgulandı.

 

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