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Venezuela kripto paraya geçiyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump yönetiminin "finansal ablukası" ile mücadele için kripto para basılacağını duyurdu.

AA | 04.12.2017 - 09:53..
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington yönetiminin "finansal ablukası" ile mücadele için hükümetinin kripto para basacağını açıkladı.

YENİ PARA BİRİMİ: PETRO

Maduro, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, yeni para birine "petro" adı verildiğini belirterek, petronun, Venezuela'nın petrol, altın ve maden rezervleri tarafından destekleneceğini duyurdu.

Maduro, "Bu, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması için yeni uluslararası finansman modellerine ilerlememizi sağlayacak. 21. yüzyıl geldi!" ifadesini kullandı.

NE ZAMAN BASILACAĞI NET DEĞİL

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yeni para biriminin değeri ve ne zaman basılacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Muhalefet milletvekilleri ise planı eleştirerek petronun Kongre'nin desteğini alması gerektiğini belirtti.

DIŞ BORÇ YENİDEN YAPILANDIRILACAKTI

Nicolas Maduro, geçen ay ülkesinin 120 milyar doları aşan dış borcunu yeniden yapılandıracağını açıklamıştı.

Venezuela ekonomisi, 2014 yılından bu yana yüzde 35 küçüldü. Bunun, ABD'nin 1929 Büyük Ekonomik Buhran döneminde yaşadığından daha büyük bir daralma olduğu belirtiliyor. Maduro yönetimi, yabancı kredi kuruluşlarına olan borcunu ödemek ile 3 haneli rakamlara ulaşan enflasyon koşullarında gıda ve ilaç sıkıntısı yaşayan Venezuela halkına yardım etme arasında ikilem yaşıyor.

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