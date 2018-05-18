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Venezuela lideri Maduro'dan Filistin'e tam destek

Venezuela lideri dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdği telekonferanslı sözleşme imza töreninden sonra Filistin konusunda da değerlendirmede bulundu.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 08:34..
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Venezuela lideri Maduro'dan Filistin'e tam destek

Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro dün Ankara-Caracas arasında gerçekleştirilen  işbirliği ve ticaret anlaşması sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Değerlendirdiği konular arasında Filistin meselesi de vardı.

FİLİSTİN'E DESTEK

Arap ülkelerinin siyasi nedenlerle veremediği desteği komünist lider açıkça ve yüreklilikle dile getirdi. "Özellikle son dönemde Filistin'de yaşananlar kapsamında, tüm Müslüman ülkelere ve Filistin'e destek olduğumuzu açıkça ifade ediyorum." diyen Maduro, Filistin'in yanında oldukları mesajını verdi.

Venezuela lideri Maduro'dan Filistin'e tam destek

MADURO FİLİSTİN'İN YANINDA

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun bu açıklaması aslında bir ilk olmamakla birlikte, daha önce gerçekleştirdiklerinin de bir teminatı durumunda.

2014 yılında gerçekleştirilen Gazze ablukasında İsrail'i terör devleti olarak ilan eden ilk ülkelerden biri olan Maduro, İsrail büyükelçisini ülkesinden kovmuş, Tel Aviv'den de çekilmişti.

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