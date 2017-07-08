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Venezuela'da muhalefet lideri Lopez serbest kaldı

İspanyol ABC ve El Pais gazeteleri Venezuela muhalefet liderlerinden Leopoldo López'in serbest bırakıldığını yazdı.

08.07.2017 - 14:20
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İspanyol ABC gazetesinin ismini açıklamadığı sağ muhalefete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre; muhalefet lideri Lopez'in serbest bırakıldı ve şu anda evinde.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

El Pais gazetesi de aynı iddayı kendi kaynaklarına dayanarak yayımladı.

Henüz Lopez’in serbest bırakıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Lopez'in eşi Lilian Tintori, 32 günün ardından dün Ramo Verde cezaevinden eşini ziyaret etmişti.

13 YIL HAPİS CEZASI

Lopez, 43 kişinin hayatını kaybettiği 2014'deki şiddet eylemlerini planlamaktan 13 yıla mahkum edilmişti.

Nisan ayının başından beri sokaklarda olan sağ muhalefetin talepleri arasında Leopoldo López’in serbest bırakılması da vardı.

Venezuela'da muhalefet lideri Lopez serbest kaldı

Venezuela'da muhalefet lideri Lopez serbest kaldı

Venezuela'da muhalefet lideri Lopez serbest kaldı

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