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Venezuela'da 6 siyasi mahkum salıverildi

Venezuela'da hükümet, aralarında eski muhalif lider Manuel Rosales'in de bulunduğu 6 siyasi hükümlünün mahkumiyetini sonlandırdı.

AA | 31.12.2016 - 22:18
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Görevde olduğu dönemde yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla yaklaşık bir yıl gözaltında tutulan, ardından 19 Ekim'de ev hapsine mahkum edilen Rosales, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, serbest bırakıldığını belirtti.

Ev hapsinde bulunan Rosales, mesajında "Venezuela halkına, diğer siyasi mahkumlarla birlikte serbest bırakıldığımı bildirmek istiyorum. Tüm siyasi hükümlülerin salıverilmesi ve sürgündekilerin dönmesi için mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Yerel basın, Rosales ile serbest bırakılan diğer 5 mahkumun 2014 yılındaki protestolara katıldıkları sırada tutuklandığını aktardı.

Zulia eyaletinin başkenti Maracaibo'da 1996-2000 yılları arasında belediye başkanı, 2000-2008 yılları arasında da eyalet valisi olarak görev yapan Rosales, 2006'daki devlet başkanlığı seçimlerinde Hugo Chavez'e karşı yarışmıştı.

Yolsuzluk suçlamasıyla hakkında 2008 yılında tutuklama emri çıkarılan Rosales'e, Peru tarafından siyasi sığınma hakkı tanınmıştı. Peru'daki 6 yıllık sürgün hayatının ardından geçen yıl ülkesine dönen ve 15 Ekim 2015'te tutuklanan Rosales, 19 Ekim 2016'da ev hapsine mahkum edilmişti.

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