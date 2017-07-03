Venezuela’da asgari ücrete yüzde 50 zam

Devlet Başkanı Nicolas Maduro asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı.

3. ZAM

Enflasyonun şimdiye kadar hiç görülmemiş rakamlara ulaştığı ülkede, 2017’de asgari ücrete yapılmış üçüncü zam oldu.

SOKAKLAR ALEV ALEV

Öte yandan sokak eylemlerine ara vermeyen Maduro karşıtı sağ muhalefet, Maduro ve Kurucu Meclis karşıtı bir plebisit çağrısı yapmaya hazırlanıyor.

ENFLASYON YÜZDE 274

Maduro, zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğunu söyledi.

Yıllık enflasyonun yüzde 274 olduğu ülkede ocak ve mayıs aylarında asgari ücrete iki kez zam yapılmıştı.