taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.814
USD
3,5308
EURO
4,0187
ALTIN
140,36
PETR
48,9300

Venezuela’da asgari ücrete yüzde 50 zam

Venezuela’da hükümet giderek derinleşen politik ve ekonomik krize karşı mücadele etmeye çalışıyor.

03.07.2017 - 12:20
  1. Haberler
  2. Dünya

Devlet Başkanı Nicolas Maduro asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı.

3. ZAM

Enflasyonun şimdiye kadar hiç görülmemiş rakamlara ulaştığı ülkede, 2017’de asgari ücrete yapılmış üçüncü zam oldu.

SOKAKLAR ALEV ALEV

Öte yandan sokak eylemlerine ara vermeyen Maduro karşıtı sağ muhalefet, Maduro ve Kurucu Meclis karşıtı bir plebisit çağrısı yapmaya hazırlanıyor.

ENFLASYON YÜZDE 274

Maduro, zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğunu söyledi.

Yıllık enflasyonun yüzde 274 olduğu ülkede ocak ve mayıs aylarında asgari ücrete iki kez zam yapılmıştı.

Venezuela’da asgari ücrete yüzde 50 zam

Venezuela’da asgari ücrete yüzde 50 zam

İlginizi Çekebilir
Kerkük'te dev peşmerge heykeli
Erdoğan'ın uyarısından sonra Kerkük'e asılan bayrakları indiren Barzani yönetimi, bölgede yine tartışma başlatacak bir adım attı.
Yunanistan'ın Türk turist sevinci
Ramazan Bayramı nedeniyle sadece sınırdan, Yunanistan'ın Evros kentine 15 bin 500 Türkiye vatandaşı tatil için giriş yaptı.
Almanya’da otobüs tırla çarpıştı
Almanya’nın Bavyera Eyaletinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü tamamen yandı.
Yemen'deki kolera salgınında bilanço ağırlaşıyor
Yemen'de kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana bin 560 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

145
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

158
4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

65
Saba Tümer beyaz mayo giydi

Saba Tümer beyaz mayo giydi

30
Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

12
ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

61
Terörist Salih Müslim'i operasyon korkusu sardı

Terörist Salih Müslim'i operasyon korkusu sardı

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM