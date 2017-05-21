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Venezuela'da bir gösterici alevler içinde kaldı

Haftalardır süren ve hükümetin istifasını isteyen kalabalıkların sokaklardan çekilmediği ülkede, Caracas'taki gösteriler yine sert geçti.

21.05.2017 - 12:56
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Venezuela hükümet karşıtı gösterilerlerle çalkalanıyor. Başkent Caracas'ta bir ana yolu kapatan binlerce gösterici beyaz tişört giydi, kendi ürettikleri gaz maskelerini taktı. Uluslararası ajansların geçtiği fotoğraflarda, eylemcilerin dev tankları iterek yolu kapattığı görülüyor.

PROTESTOCU YANDI

Göstericiler, 'Seçimler hemen' pankartları taşıdı. Reuters haber ajansı, göstericilerle polisin çatışmasında bir protestocunun yandığını bildiriyor. Ajans, elbiseleri tutuşan göstericinin sokakta koşarken ve daha sonra vücudunda derin yanıkları gösteren fotoğraflar servis etti.

Venezuela'da bir gösterici alevler içinde kaldı

ŞEHİR MERKEZİNE ULAŞIM ENGELLENDİ

Ana yolu kesen göstericilere karşı iktidarın aldığı önlem ise, şehir merkezine ulaşımı engellemek oldu. Bazı metro istasyonlarına girişler durduruldu.

Venezuela'da bir gösterici alevler içinde kaldı

PROTESTOLARDA 46 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Milliyet'in haberine göre; ülkede yükselen enflasyondan, artan cinayet oranlarından ve gıda kıtlığından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sorumlu tutan göstericiler, seçimlerin yenilenmesini talep ediyor. Maduro'nun kontrol ettiği Yüksek Mahkeme 31 Mart'ta kongrenin yetkilerini elinden alınca, ülke karışmıştı. Mart sonundan bu yana devam eden protestolarda 46 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı ve birçok kişi de gözaltına alındı.

Venezuela'da bir gösterici alevler içinde kaldı

Venezuela'da bir gösterici alevler içinde kaldı

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