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Venezuela'da darbeye karışan helikopter pilotu öldürüldü

Geçtiğimiz yıl çeşitli devlet binalarına el bombaları ve helikopterle saldırı düzenlediği iddia edilen helikopter pilotu Oscar Perez'i ele geçirmek için operasyon düzenlendi.

Detay Haber | 17.01.2018 - 07:48..
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Salı günü Venezuela'nın başkenti Caracas'a yakın bir kasaba olan El Junquito'da polis güçleri, pilot Oscar Perez'e bağlı olduğu belirtilen hücreyi ele geçirmek amacıyla bir evi çevirdiklerini açıkladı.

Venezuela'da darbeye karışan helikopter pilotu öldürüldü

27 Haziran'da çalıntı bir helikopterle yüksek mahkeme ve içişleri bakanlığına el bombaları ve silahlarla kalkışma düzenlemekten aranan Perez, operasyon sırasında Instagram'dan video yükledi.

Venezuela'da darbeye karışan helikopter pilotu öldürüldü

Yüklediği videolarda yaralandığı görülen Perez, yetkililere teslim olmayı önerdiğini ancak bunun yerine onu öldürmeye çalıştıklarını söyledi.

"UMUDUNUZU KAYBETMEYİN"

Bir başka videoda yetkililerle müzakere ettiklerini söyleyen Perez, Venezuela halkına gönderdiği mesajda ise umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Venezuela'da darbeye karışan helikopter pilotu öldürüldü

Hükümetin önde gelen isimlerinden Diosdado Cabello ise Perez'in polise ateş açtığını öne sürdü.

İlk başta Perez'in akıbetinin ne olduğu bilinmezken ailesinin haber alma talebi üzerine öldürüldüğü açıklandı.

Venezuela'da darbeye karışan helikopter pilotu öldürüldü

KENDİ FİLMİNDE OYNADI

Perez, geçen yıl düzenlenen saldırı ardından bütün ülkede aranıyordu.

Perez saldırıyı otoriter hükümete karşı gerçekleştirdiğini söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini "fanatik ve aşırı bir terörist" olarak tanımlamış ve darbeyle suçlamıştı.

36 yaşındaki Perez, 2015 yılında "Ertelenmiş Ölüm" adlı bir aksiyon filmi yönetip baş rolünde oynamıştı.

Zengin bir iş adamının kaçırılma hikâyesini anlatan filmde helikopterden ateş açma sahneleri de vardı.

Sosyal medyadan Perez'in kendini James Bond ya da Rambo gibi bir karakter olarak tanıttığı biliniyor.

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