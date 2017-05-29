Venezuela'da göstericiler, bir askeri döverek öldürdü

Venezuela Televizyonu tarafından yayınlanan Maduro ile Pazar programının 88. bölümündeDevlet Başkanı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Bovivarcı Ulusal Muhafız Biriliğinden emekli 34 yaşındaki Danny José Subero’nun Lara eyaletinde motoruyla giderken “bir grup suçlu” tarafından durdurulduğunu ve dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

"BU KRİMİNAL TERÖRİZMDİR"

Ateş püsküren Maduro şöyle devam etti: "Buna politik muhalefet denebilir mi? Bu kriminal terörizmdir."

"NEFRET SUÇU"

Maduro, olayı “nefret suçu” olarak tanımlayarak "Bu faşizmin ürünüdür, bu sadece bir aileyi, bir babayı, bir anneyi yasa sokmadı, ülkenin kalbine yara açtı." diye konuştu.

Cinayetin “uluslararası bir skandal” olduğunu ifade eden Maduro, ülkedeki şiddet dalgasından hükümeti sorumlu tutan Amerikan Devletleri Organizasyonu (OAS) ve sağ muhalefete yüklendi: "Bunun gibi suçlar işlenirken OAS'ın açıklamaları nerde? Varsa eğer bir ses duymak istiyorum. Vali Henri Falcón bu faşizm karşısında ne diyor?"

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ: 'LİNÇ'

İnsan hakları örgütlerinin “linç” olarak tanımlayarak kınadığı cinayet hakkında Lara eyaleti savcısı Marina Araujo tarafından soruşturma açıldı. Henüz olaya dair detayların belli olmadığını söyleyen savcı, emekli askerin motorunun da yanmış olarak bulunduğunu söyledi.

Geçen hafta da göstericiler tarafından bir kişi üzerine benzin dökülerek yakılmıştı. Gencin vücudunun yüzde 80'ininde birinci ve ikinci dereceden yanıklar oluşmuştu.

HÜKÜMET YANLILARI BARIŞ İÇİN SOKAĞA ÇIKACAK

Öte yandan bugün hükümet yanlıları “Barış, Hayat, Kurucu Meclis” temasıyla sokağa çıkacak.

ÖLÜ SAYISI 62'YE ÇIKTI

Nisan ayından beri devam eteden sağ muhalefetin başını çektiği Maduro karşıtı gösterilerde ölü sayısı 62’ye çıktı. 2950 kişi göz altında alındı, bunların 1329'u serbest bırakıldı. 355 kişiye askeri mahkemede dava açıldı, bunlardan 189'u hala cezaevinde.