taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.794
USD
3,5810
EURO
4,0045
ALTIN
145,91
PETR
52,2200

Venezuela'da göstericiler, bir askeri döverek öldürdü

Venezuela’da şiddet dalgası giderek tırmanıyor.

29.05.2017 - 12:02
  1. Haberler
  2. Dünya

2

Venezuela Televizyonu tarafından yayınlanan Maduro ile Pazar programının 88. bölümündeDevlet Başkanı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Bovivarcı Ulusal Muhafız Biriliğinden emekli 34 yaşındaki Danny José Subero’nun Lara eyaletinde motoruyla giderken “bir grup suçlu” tarafından durdurulduğunu ve dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

"BU KRİMİNAL TERÖRİZMDİR"

Ateş püsküren Maduro şöyle devam etti: "Buna politik muhalefet denebilir mi? Bu kriminal terörizmdir."

"NEFRET SUÇU"

Maduro, olayı “nefret suçu” olarak tanımlayarak "Bu faşizmin ürünüdür, bu sadece bir aileyi, bir babayı, bir anneyi yasa sokmadı, ülkenin kalbine yara açtı." diye konuştu.

Cinayetin “uluslararası bir skandal” olduğunu ifade eden Maduro, ülkedeki şiddet dalgasından hükümeti sorumlu tutan Amerikan Devletleri Organizasyonu (OAS) ve sağ muhalefete yüklendi: "Bunun gibi suçlar işlenirken OAS'ın açıklamaları nerde? Varsa eğer bir ses duymak istiyorum. Vali Henri Falcón bu faşizm karşısında ne diyor?"

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ: 'LİNÇ'

İnsan hakları örgütlerinin “linç” olarak tanımlayarak kınadığı cinayet hakkında Lara eyaleti savcısı Marina Araujo tarafından soruşturma açıldı. Henüz olaya dair detayların belli olmadığını söyleyen savcı, emekli askerin motorunun da yanmış olarak bulunduğunu söyledi.

Venezuela'da göstericiler, bir askeri döverek öldürdü

Geçen hafta da göstericiler tarafından bir kişi üzerine benzin dökülerek yakılmıştı. Gencin vücudunun yüzde 80'ininde birinci ve ikinci dereceden yanıklar oluşmuştu.

HÜKÜMET YANLILARI BARIŞ İÇİN SOKAĞA ÇIKACAK

Öte yandan bugün hükümet yanlıları “Barış, Hayat, Kurucu Meclis” temasıyla sokağa çıkacak.

ÖLÜ SAYISI 62'YE ÇIKTI

Nisan ayından beri devam eteden sağ muhalefetin başını çektiği Maduro karşıtı gösterilerde ölü sayısı 62’ye çıktı. 2950 kişi göz altında alındı, bunların 1329'u serbest bırakıldı. 355 kişiye askeri mahkemede dava açıldı, bunlardan 189'u hala cezaevinde.

İlginizi Çekebilir
Afganistan'da polis 6 vatandaşını öldürdü
Taliban ile bağlantısı olduğu öne sürülen polis dehşet saçtı.
ABD Savunma Bakanı: İnsanları gece uyutmayan benim
Bakan James Mattis, CBS televizyonunda yayınlanan Face The Nation programında John Dickerson’ın sorularını yanıtladı.
İTÜ'lülerin tasarladığı araç ABD'de yarışacak
İTÜ'lüler tasarladıkları 'Altınay Mars Kaşifi' aracıyla ABD’de yapılacak Üniversitelerarası Robotik Araç Yarışması'nın finalinde yarışacak.
Hamburgerciler Belçika kralını kızdırdı
Uluslararası ‘fast food’ restoran zinciri Burger King, yeni açacağı restoran öncesi yaptığı reklamla Belçika kralını kızdırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

146
The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

88
CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler

CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler

118
300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri

94
Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

128
Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

119
Sınırda yakalanan teröristin son hali

Sınırda yakalanan teröristin son hali

207
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM