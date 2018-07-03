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Venezuela'da halk ülkeden kaçıyor

Venezuela'da dünyanın en büyük enflasyon dalgalarından biri yaşanıyor. Komünizm ile yönetilen devlette halk ülkeyi kaçarak terk etmeye başladı.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 10:19..
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Venezuela dünyanın en geniş petrol yataklarına sahip bir ülke olsa da bu avantajını enflasyon karşısında kullanamıyor. Ülkede yaşanan ağır ekonomik koşullar halkı parasız pulsuz bıraktı. Öyle ki bir fincan kahve bir milyon bolivar oldu. Bu durum karşısında halk çareyi ülkeyi terk etmekte buluyor.Venezuela'da halk ülkeden kaçıyor

BREZİLYA SINIRINA KAÇIŞ

Ülkenin Brezilya sınırlarına doğru kalan bölgelerinde halk şehirlerden kırsala doğru göç etmeye başladı. Ekonomik koşulların yıktığı halkın bir diğer kesimi ise yaya olarak sınırlara doğru kaçıyorlar.

Brezilya sınırına yakın bölgelerde Venezuelalılar çadır kamplar oluşturdu.

Venezuela'da halk ülkeden kaçıyor

YİYECEK BİLE BULUNAMIYOR

Enflasyonun vurduğu komünist Venezuela son dönemlerde yaptığı parasal atılımlar ile içinde bulunduğu kriz ortamından kurtulmaya çalışıyor.

Venezuela'da halk ülkeden kaçıyor

Yapılan kripto para üretimi hamleleri ile darboğazdan kurtulmaya çalışan Venezuela'da halk yiyecek bulmakta bile zorlanıyor. Venezuela'da zorunlu geçim malzemelerinin Türkiye'den gönderilmesi üzerine görüşmeler yapılmıştı.

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