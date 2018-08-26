Venezuela ülkede yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle tarihinin en zorlu ekonomik koşullarını yaşıyor. Halk çaresizlik içinde geçim sıkıntısı çekerken, vatandaşlar ülkeden ayrılarak komşu ülkelerde çalışmaya gidiyorlar.

SEFALET DÜZEYİNE GELDİ

Ülkede yaşanan ekonomik kriz alım gücünü etkilediği gibi refah seviyesini de minimuma getirdi. Yaşam standartları büyük ölçüde düşerken halk sefalet içerisinde yaşar hale geldi.

Özellikle ülkede geçim sıkıntısı yaşayan kesim göç etmeye başladı.

Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor VİDEO



KOMŞU ÜLKELERDE ÇALIŞIYORLAR

Çevredeki ülkelere gitmeye başlayan Venezuelalılar her ne koşulda olursa olsun çalışıp para kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Onlardan biri de 19 yaşındaki hamile Anyi Gomez.Brezilya'nın Boa Vista kentinde trafik ışıklarında duran araçları bekleyen bu genç kadın, araçların camlarını silerek geçimini sağlamaya çalışıyor.

Genç kadın, Brezilya'ya göç eden yaklaşık 50 bin Venezuelalıdan biri. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 1 milyonu bulması beklenen Venezuela'dan komşu ülkelere akın akın göç var.

İKİNCİ GÖÇMEN KRİZİ

Birleşmiş Milletler, gece yarısı yaptığı açıklamada göçmen dalgasının Akdeniz'deki krize dönüşmeye başladığı uyarısını yaptı. Yarım milyondan fazla Venezuelalının gittiği Peru, sınır kontrollerini güçlendirme kararı aldı.