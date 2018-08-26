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Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

Ekonomik koşullar nedeniyle tarihinin en zor zamanlarını geçiren Venezuela'da halk çevre ülkelere göç ediyor. Sığınmacılar gittikleri ülkede para kazanmak için arabaların camlarını dahi siliyorlar.

Haber Merkezi | 26.08.2018 - 12:09..
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Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

Venezuela ülkede yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle tarihinin en zorlu ekonomik koşullarını yaşıyor. Halk çaresizlik içinde geçim sıkıntısı çekerken, vatandaşlar ülkeden ayrılarak komşu ülkelerde çalışmaya gidiyorlar.

Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

SEFALET DÜZEYİNE GELDİ

Ülkede yaşanan ekonomik kriz alım gücünü etkilediği gibi refah seviyesini de minimuma getirdi. Yaşam standartları büyük ölçüde düşerken halk sefalet içerisinde yaşar hale geldi.

Özellikle ülkede geçim sıkıntısı yaşayan kesim göç etmeye başladı.

Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor VİDEO

Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

KOMŞU ÜLKELERDE ÇALIŞIYORLAR

Çevredeki ülkelere gitmeye başlayan Venezuelalılar her ne koşulda olursa olsun çalışıp para kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Onlardan biri de 19 yaşındaki hamile Anyi Gomez.Brezilya'nın Boa Vista kentinde trafik ışıklarında duran araçları bekleyen bu genç kadın, araçların camlarını silerek geçimini sağlamaya çalışıyor.

Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

Genç kadın, Brezilya'ya göç eden yaklaşık 50 bin Venezuelalıdan biri. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 1 milyonu bulması beklenen Venezuela'dan komşu ülkelere akın akın göç var.

Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor

İKİNCİ GÖÇMEN KRİZİ

Birleşmiş Milletler, gece yarısı yaptığı açıklamada göçmen dalgasının Akdeniz'deki krize dönüşmeye başladığı uyarısını yaptı. Yarım milyondan fazla Venezuelalının gittiği Peru, sınır kontrollerini güçlendirme kararı aldı.

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