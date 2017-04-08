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Venezuela'da muhalefet liderine 15 yıl siyasi yasak

Venezuela'da muhalefet lideri Henrique Capriles'e, 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmama cezası verildi.

08.04.2017 - 00:22
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sd

Hükümetten konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Daha önce Miranda eyaleti valiliği de yapan Caprilesi, 2012 ve 2013'teki başkanlık seçimlerinde adaylığını koymuş ancak her iki seçimi de kazanamamıştı.

Capriles, ülkede devam eden hükümet protestolarının arkasındaki isim olarak görülüyor. Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla, Kongre'nin, mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle yasama organının yetkilerini üzerine almıştı.

"BU KARAR DİKTATÖRLÜĞE GİDEN YOL"

Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunurken, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.
Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, bölge ülkeleri ve bölgesel örgütlerin de büyük tepkisini çeken kararı "yasama darbesi" olarak nitelemişti.

Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protestolara devam ediyor.

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