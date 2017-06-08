Venezuela’da ölü sayısı 66’ya yükseldi

Miranda eyaletinin Chacao kentinde sağ muhalefetin çağrısıyla düzenlenen protestolarda göstericiler Yüksek Mahkeme binasına saldırarak binanın önündeki bir aracı ateşe verdi. Gösterilerde Lander Armas Neomar Alejandro yaşamını yitirdi.

EV YAPIMI SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURULDU

Sağ muhalefet eylemcinin biber gazı kapsülüyle vurulduğunu iddia etse de İçişleri Bakanlığı ilk belirlemelere göre 17 yaşındaki öğrencinin, göstericiler tarafından kullanılan ev yapımı bir silahla göğsünden vurularak öldüğünü duyurdu. Böylelikle, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükselmiş oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

68 GÜNDÜR SOKAKTALAR

Venezuelada ABD destekli sağ muhalefet erken seçim yapılması, 2014"den beri tutuklu olan Karakas eski belediye başkanı Chacao Leopoldo López de dahil olmak üzere siyasi tutukluların serbest bırakılması, gıda ve ilaç sıkıntısının hafifletilmesi için bir insani yardım koridorunun oluşturulması ve meclisin tanınması talepleriyle 4 Nisan’dan itibaren sokakta.

Artan şiddet eylemlerini önlemek için başkan Maduro, 1 Mayıs’ta Bolivarcı anayasanın "devleti dönüştürmek" amacıyla bir kurucu meclis toplamasına izin veren 347. maddesine dayanarak kurucu meclis oluşturma kararı almıştı. Maduro, böylelike çoğu sağ muhalefet üyelerinden oluşan ulusal meclisin önünün keserek ülkedeki siyasi krize son vermeyi amaçlıyor. Ancak muhalefet yasa dışı olduğu gerekçesiyle kurucu meclise de karşı çıkıyor.