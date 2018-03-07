taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.348
USD
3,7975
EURO
4,7175
ALTIN
162,79
PETR
65,2300

Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela, değerini hızla kaybeden para birimi Bolivar nedeniyle zor günler geçiriyor. Hiperenflasyon yaşanan ülkede para, matbaalardan çıkan kağıtlardan daha değersiz hale geldi.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 08:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
Venezuela'da paralar pul oldu

Hemen hemen her ülke enflasyonu yaşadı ancak böylesi büyük oranda bir enflasyon daha önce görülmedi.

Venezuela'da geçtiğimiz yıl yaşanan enflasyon giderek büyüyor, makasın ağzı daha da açılıyor.

15 YIL ÖNCE EV ALINAN PARA...

Gelinen noktada yaşanan "hiperenflasyon" için çok çarpıcı bir örnek veriliyor: Bugün bir tomar para ile kahve alan Venezuelalılar, aynı paraya 15 yıl önce ev alabiliyorlardı.

Venezuela'da paralar pul oldu

ENFLASYONDA BEŞ HANELİ RAKAMLAR

Hızla yükselmeye devam eden enflasyona karşı verilen mücadele çaresiz kalıyor. Öyle ki şu an gelinen noktada bir yıl içerisinde binlerce puan artış gösteren enflasyon bu için yüzde 13 bin seviyesine gelmesi bekleniyor. Bu rakam bugün gelişmekte olan ülkelerde yaşanan enflasyon seviyesinin tam bin katı fazlası...

Venezuela'da hiperenflasyon ev parasına 1 fincan kahve ViDEO

Bu durum öylesine kontrol edilemeyecek bir noktaya girdi ki insanların geçmişte, çok eski değil 15 yıl kadar önce,başkentte tek odalı evler aldığı paralara 2018 yılı itibariyle yalnızca 1 fincan kahve alınabiliyor.

Venezuela'da paralar pul oldu

4 DOLARA 1 ÇUVAL PARA

Enflasyon nedeniyle değer kaybı yaşayan paralar, tefeciler üzerinden idare ediliyor. Paraya ihtiyacı olan kişiler sosyal medya vasıtasıyla bulduğu "yasal" tefecilerden komisyon karşılığı para alırken 4 dolar karşılığında Venezuelalılar tam bir çuval para alıyor. Ancak üstte de belirtildiği gibi bu para yalnızca bir fincan kahveye yetiyor...

Venezuela'da paralar pul oldu

KRİZDEN KURTULMA ARAYIŞLARI

Venezuela bir gün bu kriz bataklığından çıkacak, ancak mevcut durumlar onlar için bu çileli dönemin uzunca bir süre devam edeceğini ön görüyor. Venezula krizden kurtulmanın yolunu kripto parada ararken, pula dönen paralarının değer kaybedişine karşı kripto paraları kullanmaya başladı.

Venezuela'da paralar pul oldu

Bitcoin'den tanıdığımız kripto paralar ülkenin kriz ortamından kurtuluşu için son umudu olurken, bu yola yatırım yapan Venezuela üç haftada iki kripto para piyasaya sürdü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şifresi yanlış girilen iPhone 48 yıllığnıa kilitlendi
Çin'in Şangay kentinde iPhone'un kilidini açmaya çalışan bir çocuk şifreyi defalarca yanlış girdi. Yalnış girilen şifre telefonu 48 yıllığına kilitledi.
132 yıllık şişe mesajı sahile vurdu
Batı Avustralya’daki bir kumsalda dünyanın en eskisi olduğu sanılan 132 yıllık şişe mesajı bulundu.
Eski Rus casusu bilincini yitirmiş şekilde bulundu
Rus hükümeti, bilincini yitirmiş bir şekilde bulunan eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın durumu ile ilgili bilgi istedi.
Rus senatörün dikkat çeken saç stili
Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nden Rus senatör Valentina Petrenko, saç modeliyle sık sık gündeme geliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

299
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

21
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

120
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

95
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

50
HvBS Afrin'de de kullanılıyor

HvBS Afrin'de de kullanılıyor

49
HDP'li Feleknas Uca Mehmetçik'e dil uzattı

HDP'li Feleknas Uca Mehmetçik'e dil uzattı

221
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM