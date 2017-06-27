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Venezuela'da protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

Maracay kentinde iktidar partisinin merkezleri de ateşe verilirken 68 dükkan yağmalandı.

27.06.2017 - 22:46
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Venezuela'da protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

Aragua Valisi Caryl Bertho, başkent Caracas'ın batısındaki Maracay'da protestocuların, birçok hükümet binasını ve iktidar partisinin merkezlerini ateşe verdiğini ifade etti.

Venezuela'da protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

68 DÜKKAN YAĞMALANDI

Bertho, göstericilerin ayrıca aralarında eczane, süpermarket ve fırının da olduğu 68 dükkanı yağmaladığını söyledi.

Protestolarda, yaklaşık 216 kişi gözaltına alındı.

Venezuela'da protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

Diğer yandan, hükümet karşıtı aktivistler, Vali Bertho'yu yalanlayarak binaların motosikletli bir grup tarafından yağmalandığını duyurdu.

Bu arada, federal savcılar, Aragua'daki protestolarda 18 yaşındaki muhalif lider Yofre Rodriguez'in yaralandığını açıkladı.

Venezuela'da protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

Venezuela'da Maduro karşıtlarının protestosu sürüyor VİDEO

VENEZUELA'DA HÜKÜMET KRİZİ

Venezuela'da sokak gösterileri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkeme'nin 31 Mart'ta Ulusal Kongre'nin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı. Göstericilerle polisler arasında son üç ayda yaşanan çatışmalarda 70'ten fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Venezuela'da protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

Maduro, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin işbirliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet ise ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

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