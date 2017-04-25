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Venezuela'da protestolar devam ediyor

Venezuela'da hükümeti protesto eden yüzlerce kişi, oturma eylemleriyle ana yolları kapattı. Yola oturan eylemciler, kağıt oyunları oynadı.

25.04.2017 - 08:32
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Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti protesto eden yüzlerce kişi, oturma eylemleriyle başkent Caracas'ta çok sayıda ana yolu trafiğe kapattı.

İçişleri Bakanlığı, gösterilerde başına atılan su şişesiyle yaralanan Almelian Carrillo'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Venezuela'da protestolar devam ediyor

FOTOĞRAF: Yola oturan eylemciler kağıt oyunlarıyla zaman geçirdi.

ÖLÜ SAYISI 21'E ÇIKTI

Carrillo'nun ölümüyle nisan ayının ilk haftası başlayan protestolar ve ilişkili olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Venezuela'da protestolar devam ediyor

GENEL SEÇİM ÇAĞRISI

Ülkedeki muhalefet ise Maduro'nun dün yaptığı "aralık ayında kesilen diyalog sürecini devam ettirme" çağrısına olumsuz cevap vererek, acil genel seçim çağrısında bulundu.

Venezuela'da protestolar devam ediyor

Kongre Başkan Vekili Freddy Guevara, hükümetin müzakereleri kullanarak muhalefeti bölmeyi, pasifize etmeyi ve bu yolla zaman kazanmayı amaçladığını söyledi.

Venezuela'da protestolar devam ediyor

Guevara, "Bu protesto, bizim için direnç alıştırması ve inancımızın sınanmasıdır. Tüm gün burada bulunmamız hayati önemdedir." dedi.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almış ancak tepkiler üzerine kararını 1 Nisan'da iptal etmişti. Mahkeme ayrıca, 7 Nisan'da da muhalefet lideri Henrique Capriles'in 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmaması yönünde bir karar almıştı.

Venezuela'da protestolar devam ediyor

Venezuela'da protestolar devam ediyor

Venezuela'da protestolar devam ediyor

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