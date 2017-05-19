Venezuela’da sağ muhalefet liderinin pasaportu iptal oldu

Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro’ya karşı uluslararası destek arayan Capriles, BM Genel Merkezi’nde Venezuela’daki durumun konuşulacağı toplantıya katılmak üzere New York’a gidecekti.

Vali Capriles, başkent Karakas’taki Simón Bolívar de Maiquetía havaalanıdan yaptığı periskop yayınında "Üzgünüm ki ne seyahat edebiliyorum ne de BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğindeki toplantıya katılabiliyorum.” dedi.

"UMARIM MİSİLLEME NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR"

BM yüksek komiseri Zeid Ra'ad Al Hussein ise Twitter’da BM’nin resmi hesabından bir açıklama yaparak "Umarım Capriles'in pasaportuna el konması, yarın benimle yapacağı toplantıya misilleme niteliğinde değildir” diye konuştu.

"VENEZUELA SİZİN GÖRÜŞECEĞİNİZ BİR KONU DEĞİL"

Venezuela dış işleri Bakanı Delcy Rodriguez, dün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yapılan "Venezuela’daki krizin çözümü" toplantısına tepki göstermiş ve ABD tarafından yönetilen Venezuela'ya müdahale projesinin artık iyice ortaya çıktığını vurgulayarak "Bu ülkelere açık olarak söylüyorum: Venezuela (sizin görüşeceğiniz) bir konu değildir.” demişti.

Maduro ise ABD'nin başını çektiği Venezuela’da sosyalizmin çökertilmesi için medya ayağı da olan uluslararası bir kampanyanın başlatıldığını söylemişti.

ABD’nin sağ muhalefete verdiği destek bilinirken vali Capriles ise protestolara çağrı yapan isim olarak tanınıyor.

PUTİN'LE TELEFONDA KONUŞTU

Öte yandan Maduro, Venezuela’da devam eden politik durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda konuştu. Putin “yasal sınırlar içinde” bir çözümün önemine vurgu yaptı.