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Venezuela'da şiddet olayları

Ülkede son 24 saatteki şiddet olaylarında 12 kişi öldü

21.04.2017 - 23:21
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Muhalefet liderleri, en çok ölüm vakasının yaşandığı El Valle bölgesinde gece saatlerde bir fırını yağmalamak isteyen 13 kişinin çitlerdeki elektrik akımına kapıldığını aktardı.

Venezuela'da şiddet olayları

Başkent Caracas'taki ana askeri üs yakınlarında çıkan bir karmaşada en az 5 kişi yaralanırken, olay yeri yakınlarında biber gazından etkilenen kadın doğum hastanesindeki anne ve yenidoğanların tahliye edildiği ifade edildi.

Venezuela'da şiddet olayları

Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, karmaşaya Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı silahlı grupların yol açtığını dile getirken muhalefet, saldırının arkasında polisin olduğunu ileri sürdü.

Venezuela'da şiddet olayları

Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediği gerekçesiyle Kongrenin yetkilerini üzerine almıştı, ülkedeki tepkiler üzerine kararını 1 Nisan'da iptal etmişti. Mahkeme 7 Nisan'da da muhalefet lideri Henrique Capriles'in 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmaması kararı almıştı.

Venezuela'da şiddet olayları

Muhalefet, Yüksek Mahkeme'nin Kongre ve Capriles ile ilgili kararlarının ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta halk sokaklara dökülmüştü.

Venezuela'da şiddet olayları

Venezuela'da şiddet olayları

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