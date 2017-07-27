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Venezuela'da siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor

Venezuela'da Maduro karşıtı gösteriler ekonomik krizin gölgesinde sürüyor.

27.07.2017 - 09:57
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Güney Amerika ülkesi Venezuela'da pazar günü "Kurucu Meclis Seçimleri" gerçekleştirilecek. Seçimler öncesinde polislerle protestocular çatışıyor.

Venezuela'da siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor

PROTESTOLAR NİSAN AYINDAN BERİ SÜRÜYOR

Protestocular; Venezuela'da 30 Temmuz'da gerçekleşecek referandumun iptal edilmesini istiyor. Nisan ayından beri artan gerilim yüzünden polis protestoculara sert bir şekilde müdahale ediyor.

Venezuela'da siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor

KOLOMBİYA'YA GÖÇ EDİYORLAR

Seçim öncesinde binlerce Venezuela vatandaşı da ülkelerini terk ediyor. Birçok kişi Kolombiya'ya göç ederken, birçok kişi de gıda ve ilaç alışverişi yapıp ülkelerine dönüyor. İnsanlar sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Venezuela'da siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor

AÇIKLAMA YAPTI

İndependent'ın haberine göre; ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pompeo'nun konuşması Aspen Enstitüsü tarafından yayımlandı.

Venezuela'da bir geçiş olabileceği konusunda umut dolu olduklarını ve CIA'nın bölgedeki dinamikleri 'anlamak' için elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade etti.

Venezuela'da siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor

ABD, VENEZUELA HÜKÜMETİNİ DEVİRMEK İSTİYOR

Konuşmasında Pompeo, Venezuela'da hükümet değişiminden yana umutlu olduğunu ve bu yüzden de Kolombiya ve Meksika ile de işbirliği halinde olduklarını açıkladı.

Pompeo, "Mexico City ve Bogota'da yaptığım görüşmelerde bu konuda daha iyi sonuçlar elde etmek için yapabileceklerini anlamalarını sağlamaya çalışıyordum." ifadelerini kullandı.

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