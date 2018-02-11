Venezuela'da yasa dışı madene operasyon: 18 ölü

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ordu yetkilisi, ülkenin güneyindeki Cicapra kentinde yasa dışı bir altın madenine operasyon düzenlediklerini belirterek, operasyon sırasında güvenlik güçleri ve madenin kontrolünü ele geçirmek isteyen silahlı çete arasında çatışma çıktığını kaydetti.

ÇATIŞMADA 18 KİŞİ ÖLDÜ

Çatışmada en az 18 kişinin öldüğünü aktaran yetkili, operasyonda silah, mühimmat ve el bombalarının ele geçirildiğini bildirdi.

Venezuela'nın Bolivar eyaletinde 2016'da bir toplu mezarda 17 madencinin cesedi bulunmuştu.