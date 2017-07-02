taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı gösteriler artarak devam ediyor. Ölü sayısı 80'i geçti

02.07.2017 - 10:23
  1. Haberler
  2. Dünya

S

Başsavcı Luisa Ortega Diaz, Barquisimeto kentinde düzenlenen gösterilerde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kentin belediye başkanı söz konusu kişilerin ölümünden hükümet yanlısı silahlı milisleri sorumlu tuttu.

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 80'İ AŞTI

Böylece ülkede nisan başından bu yana devam eden protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 80'i aştı.

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan başkent Caracas'ta da Başsavcı Ortega Diaz'a destek gösterileri düzenlendi. Buradaki gösterilerde de güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda yaralananların olduğu kaydedildi.

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Hükümete yakınlığıyla bilinen Kamu Denetçisi Tarek William Saab'a daha önce sadece başsavcının özel yetkisi olan "suç olaylarına ilişkin soruşturma yürütme" görevinin verilmesini eleştiren Diaz, "Bu kararla muhtemelen insan haklarını ihlal eden birine, insan hakları ihlallerini soruşturma yetkisi veriliyor." değerlendirmesinde bulunmuş ve bu kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Bunun üzerine Yüksek Mahkeme, hükümet karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Başsavcı Diaz'a yurt dışına çıkış yasağı getirmiş ve başsavcının banka hesaplarını dondurmuştu.

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'da sokak gösterileri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkeme'nin 31 Mart'ta Ulusal Kongrenin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı. Maduro, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken, muhalefet ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

Venezuela'daki protestolar: 80 kişi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir
Müslüman kadına domuzlu saldırıya 6 ay hapis
İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir kişi Müslüman kadının suratına domuz jambonu ile vurdu.
Katar Emiri, Putin ile görüştü
Rus Lider, Katar krizinin diplomatik yollar ve tüm taraflar arasında doğrudan diyalog kurularak çözülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.
Madrid’deki onur yürüyüşüne 1 milyon kişi katıldı
İspanya'nın başkenti Madrid gökkuşağı renklerine büründü.
AP'de Kohl için Onur Töreni
Strazburg'daki AP binasında 16 Haziran'da hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl için Avrupa Onur Töreni düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

365
Saffet Sancaklı: Evliliğimiz boyunca hiç kavga etmedik

Saffet Sancaklı: Evliliğimiz boyunca hiç kavga etmedik

72
Katar: Türk üssünü kapatmayız

Katar: Türk üssünü kapatmayız

29
Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi öldürüldü

Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi öldürüldü

125
İzmir'de yangına müdahale eden helikopter düştü

İzmir'de yangına müdahale eden helikopter düştü

18
Arda Turan'a Çin'den teklif var

Arda Turan'a Çin'den teklif var

16
Londra'da hükümet protesto edildi

Londra'da hükümet protesto edildi

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM