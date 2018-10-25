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Venezuela'daki yağmurlardan 11 kişi öldü

Venezuela'da etkili olan aşırı yağışlar ve buna bağlı meydana gelen su taşkınları nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AA | 25.10.2018 - 00:18..
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Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Panama ve diğer ülkelerin bulunduğu bölgede eylül ayında başlayan ve aralık ortalarına kadar süreceği değerlendirilen ikinci yağmur sezonu, toprak kaymaları ve su taşkınlarıyla can almaya devam ediyor.

3 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Venezuela'daki El Universal gazetesinde yer alan habere göre, Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Randy Rodriguez, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesindeki hasar ve kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Rodriguez, ülke genelinde yaşanan nehir taşkınlarında 11 kişinin öldüğü, 3 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

200'E YAKIN BELEDİYE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE ETTİ

Yağışların en çok Merida, Lara, Delta, Sucre, Miranda eyaletlerini vurduğunu bildiren Rodriguez, ülke genelinde bin 699 kişinin sığınma merkezlerinde bulunduğunu kaydetti.

Rodriguez, aşırı yağışlar nedeniyle 377 alt geçit ve 16 köprüde hasar oluştuğu, 146 bölgede toprak kaymaları görüldüğü, 53 nehir ve 55 derede su taşkını yaşandığını aktardı.

Sivil Koruma biriminin 24 saat çalıştığını vurgulayan Rodriguez, ekiplerin 200'e yakın belediyede acil durumlara müdahale ettiğini söyledi.

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