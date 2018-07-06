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Venezüela'dan ABD'ye Vietnam mesajı

Müttefiklerine Venezüela'nın işgaline aşılamaya çalışan ABD'ye Anayasa Meclisi Başkanı Diosdado Cabello meydan okudu.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 02:56..
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Venezüela'dan ABD'ye Vietnam mesajı

ABD Başkanı Trump'ın 2017'den beri Venezüela üzerine yaptığı planlara yönelik bir haber çıktı. Trump'ın bölgedeki müttefik ülkeleri Venezüela'yı işgale ikna etme çabaladığı ifade edildi.

Venezüela'dan ABD'ye Vietnam mesajı

"ONLAR İÇİN KABUS OLACAĞIZ"

Vatan hainlerinin eylemlerinin ele alındığı oturumda konuşan Cabello, "Onlar için yeni bir Vietnam, yeni bir kabus olacağız" dedi.

ABD'nin ve müttefiklerinin bölgeden nasıl çıkacaklarını bilmediklerini söyleyen Cabello, "Onlar, vatanımıza ayak basarsa toz yutacak." dedi.

Venezüela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, orduyu Amerikan işgalini püskürmeye hazır olmaya çağırmıştı.

Venezüela'dan ABD'ye Vietnam mesajı

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