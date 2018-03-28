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Venöz Tramboz nedir

Venöz Tramboz, toplardamarlar içindeki kan pıhtısının damarı tıkaması sonucu oluşan hastalıktır.

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Bacaklardaki toplardamarlarda oluşan kan pıhtılaşmasıyla ortaya çıkan venöz tromboz, hareketsiz kalan kişilerde, aşırı sigara kullananlarda, ayakları sarkık olarak uzun süre seyahat eden kişilerde görülür.

Bu kan pıhtılaşması sonucu ani şekilde damarda tıkanıklık meydana gelir ve uzun süre geçmeyebilir. Hasta ayağının üzerine basamamakla birlikte aşırı ağrı hisseder ve ayakta şişkinlik oluşur.

Hastalığın seyrinde ilk birkaç gün çok önemlidir. İlaç tedavisi, ultrasonik dalgalar ve damar içi pıhtı eritme tedavisi gibi yöntemler zaman kaybetmeden uygulanmalıdır.

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