Yeni Zelandalı Donnalouise Gragg adlı kadın ve eşi, 2015 yılında çocuk sahibi olmak istedi ancak Donnalouise'nin kiloları nedeniyle gebelik gerçekleşmedi.

HAMİLE KALAMAYINCA KİLO VERMEYE KARAR VERDİ

Bu durum karşısında radikal bir karar alan Donnalouise, mide ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından egzersizlerle de kilosunu düşürmeye çalışan kadın, başarısını da videoya kaydetti.

Verdiği kiloları dans ederek gösteren kadın ViDEO

TIMELAPSE İLE KİLO KAYBINI GÖSTERDİ

Videoda dans eden Donnalouise'nin, video ilerledikçe ne kadar kilo kaybettiği görülüyor.

13 AYDA 131 KİLODAN 60 KİLOYA İNDİ

Ameliyat ve egzersizler öncesinde 131 kilo olan Donnalouise, ilk 8 ayda 62 kilo verdi. 13. ayın sonunda ise hedeflediği 60 kiloyu gördü.

Donnalouise Gragg'in son hali

İLHAM KAYNAĞI OLDU

Donnalouise'in, videosunu paylaşmasının ardından neredeyse 2 yıl geçti. Ancak bu eğlenceli videosu, hâlen kilo sorunları olanlara ilham olmaya devam ediyor.