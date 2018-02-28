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Vergi daireleri de artık interaktif sisteme geçiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün itibariyle İnteraktif Vergi Dairesine geçiş sürecinin başladığı bilgisi verildi.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 15:06..
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Gelir İdaresi Başkanlığı, saatlerce beklenerek zaman kaybedilen vergi dairelerinde de bugün itibariyle interaktif sisteme geçiş sürecine başladı.

A'dan Z'ye tüm işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilebileceği sistem bugün düzenlenen İnteraktif Vergi Dairesinin tanıtım toplantısında anlatıldı.

2018 SONUNDA GEÇİŞ SÜRECİ TAMAMLANMIŞ OLACAK

Vatandaşların oturdukları yerden işlerini halledebilmesi hedefiyle yola çıkılan İnteraktif Vergi Dairesinde, 2018 yılının sonuna kadar geçiş süreci tamamlanacak.

Yazılımsal çalışmaların tamamlanması sonrasında daha önce vergi dairelerine gidilerek yapılabilen tüm işlemler internet ortamında da yapılabilecek.

Vergi dairesi personelleri ise hizmet vermeye devam edecek fakat daha analiz odaklı çalışacak.

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